Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК России рассказали, кто организовал теракт в «Крокусе»

СК РФ: теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественной страны
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Специальные службы недружественного государства стоят за организацией теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года, целью теракта была дестабилизация обстановки в РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», — подчеркнула она.

По словам Петренко, в целях совершения террористических действий были привлечены члены международной террористической организации.

До этого сообщалось, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали атаки на торговый центр «МЕГА Белая Дача» и Красную площадь. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых в теракте. Боевикам было приказано вступить в бой с силовиками, но они решили скрыться. 20 марта Мосгорсуд продлил арест четырем исполнителям теракта, жертвами которого стали 145 человек. 22 марта в Красногорске откроют мемориал в память о погибших.

Ранее суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами