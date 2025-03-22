В СК России рассказали, кто организовал теракт в «Крокусе»

Специальные службы недружественного государства стоят за организацией теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года, целью теракта была дестабилизация обстановки в РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», — подчеркнула она.

По словам Петренко, в целях совершения террористических действий были привлечены члены международной террористической организации.

До этого сообщалось, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали атаки на торговый центр «МЕГА Белая Дача» и Красную площадь. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых в теракте. Боевикам было приказано вступить в бой с силовиками, но они решили скрыться. 20 марта Мосгорсуд продлил арест четырем исполнителям теракта, жертвами которого стали 145 человек. 22 марта в Красногорске откроют мемориал в память о погибших.

Ранее суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе».