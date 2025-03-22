Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, кого ждут на 80-летие Победы в ВОВ

МИД РФ: Москва ожидает лидеров ряда стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия ожидает визита лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом РИА Новости заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

По словам дипломата, в настоящее время диалог со странами АТР интенсивно развивается. Воробьева отметила, что 2025 год может оказаться насыщенным.

Директор департамента добавила, что Россия и страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в развитии взаимодействия по ряду направлений. В частности, речь идет о торгово-экономической кооперации, взаимодействии в области обороны и безопасности, гуманитарных обменах и других сферах, пояснила Воробьева.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян заявил, что Россия ожидает визита всех лидеров государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад Победы 9 мая в Москве. Он отметил, что это событие объединяет все страны.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами