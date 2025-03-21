Будущему кандидату в президенты Франции прислали письмо с угрозами

Будущему кандидату в президенты Франции и бывшему премьер-министру страны Эдуару Филиппу прислали письмо с угрозами. Об этом пишет Ouest France.

Авторы письма заявили, что Филипп может поплатиться жизнью за выдвижение на выборах, и вложили в него патрон.

Сейчас Филипп занимает пост мэра города Гавр. Информацию об угрозах политику подтвердил госпрокурор города Соизик Гийом.

В 2023 году Филипп уже получал письмо с угрозами, в котором было написано «Аллах Акбар». В письме был обнаружен некий нетоксичный белый порошок.

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра Франции с 2017 по 2020 год. Изначально он был членом Социалистической партии, а затем стал сооснователем правоконсервативного «Союза за народное движение».

В 2024 году полиция арестовала 20-летнего плотника по подозрению в покушении на жизнь Макрона.

Ранее экс-президент Боливии опубликовал видео, на котором его машину обстреляли.