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Во Франции арестовали покушавшегося на Макрона 20-летнего плотника

Полиция арестовала француза по подозрению в покушении на жизнь Макрона

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Benoit Tessier/Reuters

Во Франции был задержан житель республики по подозрению в покушении на жизнь президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 27 апреля 2023 года, когда Макрон посетил церемонию в память о лидере Гаитянской революции 1791–1804 гг. Туссене-Лувертюре. Тогда у замка Шато-де-Жу, куда ехал глава государства, собрались протестующие против пенсионной реформы. Они пытались прорвать оцепление и в результате жандармы применили слезоточивый газ. Один из протестующих бросил в вертолет ракету с газовой шашкой, когда борт только начал взлетать.

Выяснилось, что дымовую шашку в президентский борт запустил 20-летний плотник, активист «левых». На этой неделе его задержали в собственном доме и арестовали.

Мужчине предъявили обвинение в преступном сговоре с террористической организацией. Экспертиза должна установить, мог ли его поступок действительно угрожать падением вертолета.

Задержанный не стал отрицать своего поступка. Он признался, что таким образом хотел выразить несогласие с политикой главы государства. Обвинение настаивает на продлении содержания подозреваемого под стражей. Активист также должен пройти психологическую экспертизу.

Ранее в Париже прошел суд над 13 участниками планируемого покушения на Эммануэля Макрона. Расследование дела было начато еще в октябре 2018 года после сообщений о покушении на президента во время церемонии по случаю 100-летней годовщины подписания перемирия в конце Первой мировой войны.

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