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Лавров отреагировал на обвинения Запада в адрес РФ в сфере продовольствия

Лавров заявил, что политики на Западе ведут себя не по-взрослому

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает недостойными взрослых людей обвинения Запада в адрес России в продовольственной сфере. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, передает ТАСС.

По его словам, западные страны неоднократно закрывали оптимальные пути вывоза российской продукции, в которых нуждается глобальный Юг.

«А обвиняли нас в этом: так это происходит, потому что русские начали войну. Это же всем понятно, это не серьезно, тем более для людей, которые вроде взросло выглядят, но продолжают свои тезисы, не краснея причем, — вот это меня тоже очень удивляет, — продвигать», — заявил он.

По словам министра, стоит обратить внимание на инициативу Бразилии по созданию альянса по борьбе с голодом и бедностью. Он добавил, что соответствующую инициативу поддержали более 80 стран, среди которых Россия. В планы входит устранение нехватки продовольствия в странах Центральной Азии и в других частях мира до 2030 года.

В этом же речи Лавров заявил, что западные страны регулярно спекулируют на теме продовольственной безопасности, обвиняя в проблемах в этой сфере кого угодно, кроме себя.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке украинизировать повестку саммита G20.

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