В Раде заявили, что именно Зеленский предложил США атомные электростанции Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал безумием то, что президент Украины Владимир Зеленский «предложил передать» США украинские атомные электростанции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это безумие. Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции», — написал он.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима, считают украинские энергетические эксперты. Об этом пишет The New York Times. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным The Washington Post, предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС на Украине застало Киев врасплох. Бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин заявил, что инфраструктура атомной энергетики не обсуждалась во время предыдущих переговоров о сделке по доступу США к полезным ископаемым.

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.