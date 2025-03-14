Лукашенко рассказал, каких отношений хочет Белоруссия с Западом

Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет всегда на стороне России

Белоруссия хочет добрых отношений с Европой и США, но если придется выбирать, Минск всегда будет на стороне России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления в Совете Федерации, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Белоруссия заинтересована во всестороннем сотрудничестве со странами БРИКС, СНГ, ШОС.

«Нам нужно торговать с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, США, но всегда нашим приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией», — отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер сообщил, что Россия и Белоруссия могут со временем прийти к единому парламенту, если стороны будут готовы к соответствующему шагу.

В четверг, 13 марта, вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, заключенное Россией и Белоруссией. Белорусский президент отметил, что обе страны продолжат вместе реагировать на современные вызовы и укреплять безопасность в рамках Союзного государства.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух государств общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что РФ на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.