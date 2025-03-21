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Российский депутат призвал Трампа посетить РФ

Шеремет предложил Трампу лично посетить РФ, чтобы узнать о ее достижениях
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Marco Bello/Reuters

Член нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет обратился к президенту США Дональду Трампу и предложил ему лично посетить РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что американскому лидеру стоит организовать поездку, чтобы познакомиться с достижениями русского народа и лучше понять его ментальность. По мнению Шеремета, в таком случае Трамп осознает, что РФ — это гораздо больше, чем просто ценные территории.

«Ее подлинная ценность — это <...> честные, добрые и милосердные люди», — подчеркнул парламентарий.

Как сказал законодатель, западные государства на протяжении многих лет пытались демонизировать РФ и вешали на нее соответствующие ярлыки. Но, если страну посетит президент США, это может навсегда положить конец направленной против россиян политике ненависти.

20 марта американский лидер заявил, что США необходимо иметь дело с РФ, так как она является крупнейшей страной в мире. Трамп уточнил, что российские территории богаты природными ресурсами, которые могут быть полезны для Вашингтона.

Ранее президент США охарактеризовал российского лидера Владимира Путина.

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