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Эксперт объяснил, какие риски создаст передача украинских АЭС под контроль США

Военэксперт Анпилогов: передача США украинских АЭС создаст риски для России
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут взять под контроль украинские атомные электростанции (АЭС).

По мнению эксперта, реализация этого шага создаст для России имиджевые и техногенные риски.

«Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про «новый Чернобыль». При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», — сказал Анпилогов.

По его словам, первый и второй реакторы Ровенской АЭС построены по устаревшим нормам безопасности. Если объект перейдет под контроль США, вряд ли они проявят ответственное отношение к его инфраструктуре, добавил специалист.

Как сообщает The New York Times, накануне во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль электростанции Украины. Это была новая идея, которую эксперты в области энергетики назвали, вероятно, невыполнимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали торг по Украине неуместным.

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