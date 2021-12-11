Назарбаев заявил, что СССР распался из-за отсутствия у элит политической воли

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что для сохранения СССР нужно было вовремя провести реформацию в управлении экономикой. Но из-за недостатка политической воли советских элит это не вышло. В качестве примера он привел Китай. По словам политика, китайские власти смогли изменить свою экономическую систему.

К распаду СССР привел крах социалистической системы, считает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», – уверен он. Свое мнение политик выразил в интервью телеканалу «Россия 24».

Назарбаев считает, что эта ситуация происходила на фоне недостатка политической воли у элит советского времени. «Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», – полагает он.

Назарбаев считает, что независимость, которую РСФСР объявила 12 июня 1990 года, стала для других частей СССР сигналом. «Вот так мы подошли к путчу», – конкретизировал он.

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе со своего поста. Фактически именно в этот день перестал существовать Советский Союз.

Но перед этим – 8 декабря – состоялась встреча руководителей РСФСР (России) (Борис Ельцин и Геннадий Барбулис), Республики Беларусь (Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич) и Украины (Леонид Кравчук и Витольд Фокин). Они подписали соглашение, которое вошло в историю как Беловежское. В документе заявлялось о прекращении существования СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

При этом республики бывшего Советского Союза и другие страны, приверженные целям и принципам документа, могли присоединиться к нему.

Накануне 30-й годовщины принятия соглашения экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что на встрече должен был присутствовать и Нурсултан Назарбаев, но он не знал, как ему поступать.

«Он приехал и посоветовался с [экс-руководителем СССР Михаилом] Горбачевым. Но Горбачев, конечно, сказал «куда ты едешь, это совещание серьезное, там они тебя поведут не в ту сторону». И как хитрый – я говорю, не «мудрый», а «хитрый» восточный деятель – он решил, что лучше скрыться. И связь с ним оборвалась», – вспоминает политик.

Шушкевич пояснил, что связь оборвалась в прямом смысле слова. Назарбаев сказал, что летит на встречу, но в самолете с ним уже не могли связаться. Ельцин к этому отнесся хорошо. «На следующий день он сказал, что если бы он приехал, если бы он был, он бы не подписал это соглашение», – рассказал он.

Белорусский политик отметил, что Назарбаев уже 16 декабря стал президентом Казахстана, «а 21-го подписался под соглашением, как один из учредителей, а не присоединившихся».

Вместе с тем Шушкевич заметил, что подписание Беловежского соглашения он расценивает как позитивное событие в истории СССР. «Хватит было давить национальности, хватит было уничтожать, делать социалистическую «тюрьму народов». И мы очень четко поступили: без капли пролитой крови, в общем-то, мирно разделились на самостоятельные независимые государства», – подчеркнул он.

Леонид Кравчук, который во время подписания Беловежского соглашения занимал пост главы украинского парламента, считает, что «люди были готовы» к развалу СССР, так как не было протестов. «Систему нужно было ломать. И Беловежская пуща и ее историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала», — подчеркнул он в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза», вышедшем на канале «Россия 1».

При этом радости первый президент Украины не почувствовал. «Мы понимали ответственность и сложность проблемы. Чувство первое, что у меня лично было — это ответственность», — сказал Кравчук.