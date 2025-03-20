Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, отвечающий за санкции Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).

Так, из документа следует, что из раздела «‎физлица» Исмаилову исключили.

До этого сообщалось, что немецкий телерадиовещатель Norddeutscher Rundfunk (NDR), опубликовавший на сайте программы Tagesschau сообщение, в котором утверждалось, что сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова якобы является собственницей яхты Dilbar, удалил эту новость и письменно обязался не распространять некорректные утверждения.

В апреле 2022 года на сайте телепрограммы Tagesschau была опубликована статья «Сколько активов уже заморожено», в которой утверждалось, что Dilbar «принадлежит Гульбахор Исмаиловой, сестре Алишера Усманова». Информация о владении Dilbar стала основанием для санкций Евросоюза против Исмаиловой.

Ранее совет ЕС продлил персональные санкции против России.