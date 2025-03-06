Немецкая телепередача Tagesschau удалила новость о яхте «сестры Усманова»

Немецкий телерадиовещатель Norddeutscher Rundfunk (NDR), опубликовавший на сайте программы Tagesschau сообщение, в котором утверждалось, что сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова якобы является собственницей яхты Dilbar, удалил эту новость и письменно обязался не распространять некорректные утверждения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе предпринимателя.

В апреле 2022 года на сайте телепрограммы Tagesschau была опубликована статья «Сколько активов уже заморожено», в которой утверждалось, что Dilbar «принадлежит Гульбахор Исмаиловой, сестре Алишера Усманова».

Информация о владении Dilbar стала основанием для санкций ЕС против Исмаиловой.

Заявление о прекращении противоправных действий было подписано представителями NDR 4 марта 2025 года. Документ предполагает отказ от распространения этого утверждения, а также ответственность в случае нарушения обязательств.

Кроме того, вещатель письменно отказался от своего заявления, что «Усманову в Германии принадлежат в том числе роскошные объекты недвижимости».

Статья была удалена с сайта Tagesschau.

Медиаюрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы бизнесмена Усманова и его сестры, отметил, что это не первый случай, когда NDR распространяет недостоверные заявления.

Он подчеркнул, что телеканал де-факто нарушил ряд ранее подписанных обязательств прекратить противоправные действия.

Представители Усманова и Исмаиловой неоднократно заявляли о том, что яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном предпринимателем много лет назад в целях планирования наследства.

Юристы семьи Усмановых утверждают, что ни сам бизнесмен, ни госпожа Исмаилова «не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста, не могут распоряжаться ими или осуществлять в отношении них какой-либо контроль, поскольку все права принадлежат его доверительному управляющему».

Напомним, в последние 2 года ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и Исмаиловой, а также приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу бизнесмена и его сестры сделано порядка 40 подобных заявлений.