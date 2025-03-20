В МИД ответили на обвинения Франции в адрес России

Нынешняя Франция превратилась в инкубатор террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала обвинения со стороны министра юстиции Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности России к терроризму в стране.

Захарова подчеркнула, что сейчас не является секретом тот факт, что именно выходцы из Франции широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке.

Франция стабильно лидировала среди стран Европы по пополнению рядов международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России), отметила дипломат. По ее словам, складывается впечатление, что Париж совсем не беспокоится о вовлечении тысяч сограждан в международный терроризм.

При этом Захарова добавила, что не стоит многого ожидать от руководства страны, которая делит террористов на «своих» и «чужих», не гнушается прибегать в своих целях к террористическим группировкам на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне, поддерживает и оправдывает Украину.

Ранее Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы избежать войны.