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В МИД высказались об обвинениях Франции в адрес России

Захарова: Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия решительно осуждает любые формы и проявления терроризма. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обвинения министра юстиции Франции Жеральда Дарманена.

«Мы готовы к равноправному сотрудничеству со всеми сторонами, искренне заинтересованными в борьбе с этим всеобщим злом без политизации и двойных стандартов», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Франция может внести вклад в борьбу с терроризмом, если «наведет порядок» внутри государства и в отношениях «со своими протеже».

До этого Дарманен заявил, что Россия причастна к терроризму во Франции. По его словам, «порой российская угроза и террористическая угроза — это одно и то же».

6 марта МИД РФ заявил, что Россия никогда не угрожала Франции, более того — всячески помогала стране отстаивать свою независимость. Высказывания французского президента Эммануэля Макрона там расценили как угрозу в адрес страны.

Ранее во Франции заявили, что от Макрона для Парижа исходит больше угрозы, чем от РФ.

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