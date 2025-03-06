В МИД напомнили, как Россия помогала Франции в двух мировых войнах

Россия никогда не угрожала Франции, более того — всячески помогала стране отстаивать свою независимость. Об этом говорится в заявлении российского МИД в связи с высказываниями французского президента Эммануэля Макрона об РФ.

«Макрон <...> выступил с крайне агрессивной антироссийской речью. В который уже раз назвав нашу страну «угрозой Франции и Европе», обвинил ее <...> от кибератак и вмешательства в выборы до стремления чуть ли не атаковать другие европейские государства», — говорится в сообщении дипломатов.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не угрожала Франции, но всячески стремилась помочь ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах. Высказывания Макрона там расценили как угрозу в адрес России.

В МИД РФ указали, что выступление французского лидера «окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет партию войны». В заявлении утверждается, что после речи Макрона становится ясно, кто «на самом деле выступает против прекращения огня» на Украине.

5 марта французский президент в своем обращении к нации заявил, что Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы. По его словам, Москва «нарушает наши границы», чтобы устранять оппонентов, »«воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях». Макрон отметил, что «за пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ».

Ранее Захарова назвала лживыми слова Макрона о «российской угрозе».