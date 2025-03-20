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В ЕС выступили за тесное сотрудничество с США при наращивании обороны

Премьер Финляндии Орпо: ЕС должен наращивать оборону в сотрудничестве с США
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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Государства — члены Европейского союза (ЕС) должны наращивать свои оборонные возможности, активно сотрудничая с США. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает ТАСС.

Председатель кабинета министров прокомментировал ситуацию по прибытии на саммит регионального содружества в Брюсселе. Он отметил, что ЕС следует проявить свою амбициозность.

«Мы должны наращивать нашу оборону в тесном сотрудничестве с США», — сказал Орпо.

По словам премьер-министра, региональному содружеству необходимо сделать «европейскую опору НАТО» максимально надежной. В то же время она должна стать менее зависимой от других государств, добавил председатель финского правительства.

Также он высказался о плане милитаризации ЕС, который на днях представила Европейская комиссия (ЕК). Орпо назвал этот проект крайне амбициозным и подчеркнул, что его реализацию надо начать уже сейчас.

19 марта ЕК обнародовала план милитаризации регионального содружества до 2030 года. В том числе в документ были включены инициативы, касающиеся поддержки Украины «путем увеличения военной помощи».

Ранее в Финляндии призвали милитаризировать Украину «до зубов».

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