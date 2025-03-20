На Западе поставили Украину перед дилеммой по завершению конфликта

Украина стоит перед дилеммой: либо принять жесткие условия, которые предлагаются администрацией президента США Дональда Трампа, либо потерпеть крупное поражение. Об этом пишет портал 19FortyFive.

«Эти изменения (в конфликте на Украине. – прим. ред.) могут развиваться в одном из следующих двух направлений. Либо Украина примет жесткие условия, которые пытается навязать президент Трамп, либо потерпит крупное поражение на поле боя», — говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что ВСУ на территории Курской области находятся не в выгодном положении, в связи с чем не смогут долго удерживать занятые ими позиции.

19 марта заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павел Язловецкий признал окружение в Курской области.

В издании hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением ВСУ происходят и в других подразделениях украинской армии.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.