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В США закроют Минобразования

WSJ: Трамп подпишет указ о закрытии Минобразования США 20 марта
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о закрытии Министерства образования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что указ обяжет главу ведомства Линду Макмэхон принять все требующиеся меры для содействия закрытию департамента и возвращения полномочий в сфере образования самим штатам.

Издание отмечает, что попытки закрыть Минобразования или передать его функции другим организациям без одобрения конгресса могут вызвать у администрации президента юридические проблемы.

Президент Национальной ассоциации образования Бекки Прингл заявила WSJ, что указ о закрытии департамента может нанести ущерб учащимся, увеличив размеры классов, уменьшив количество программ профессиональной подготовки, сделав высшее образование более дорогим и недоступным для обычных людей.

О том, что администрация Трампа собирается ликвидировать Минобразования, сообщалось еще в начале февраля. Журналисты отмечали, что во время первого срока Трамп уже предлагал объединить Минобразования с Министерством труда, но Конгресс тогда был против.

В декабре Трамп, обещая во время предвыборной кампании упразднить ведомство, отмечал, что деятельность Министерства избыточна и создает лишнюю бюрократию, а функции ведомства могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Ранее Трамп назвал американское образование худшим в мире.

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