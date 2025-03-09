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Трамп назвал американское образование худшим в мире

Трамп назвал американское образование и Минобр США худшим в мире
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал американское образование и Министерство образования США худшими в мире. С такими словами он выступил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Заявление Трампа стало комментарием к его намерению упразднить министерство образования США.

«Мы хотим вернуть школы [под управление властей] штатов, потому что у нас худшее в буквальном смысле слова министерство образования и образование в мире», — подчеркнул он.

При этом Трамп выразил убежденность, что сами штаты смогут управлять школами не хуже лучших мировых министерств образования.

О том, что администрация Трампа собирается ликвидировать минобразования, сообщалось еще в начале февраля. Журналисты отмечали, что во время первого срока Трамп уже предлагал объединить минобразования с министерством труда, но Конгресс тогда был против.

В декабре Трамп, обещая во время предвыборной кампании упразднить ведомство, отмечал, что деятельность Министерства избыточна и создает лишнюю бюрократию, а функции ведомства могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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