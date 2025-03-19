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Белый дом сообщил, что сделка с Украиной по ресурсам остается на повестке дня

Белый дом: сделка с Киевом осталась в планах, но США сфокусированы на мире
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Mariam Zuhaib/AP

Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам остается на повестке дня, но Вашингтон в данный момент сконцентрирован на мирном соглашении. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, передает ТАСС.

«Нет. Это означает, что сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече между президентом Зеленским и президентом Трампом в Овальном кабинете. Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», — сказала Левитт журналистам.

По ее словам, стороны конфликта еще никогда не были так близки к миру, как сегодня.

14 марта вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщала, что США все еще принимают решение об условиях, необходимых для подписания соглашения с Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах.

Она подчеркнула, что соглашение готово и Киев мог бы его подписать.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.

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