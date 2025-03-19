Европейская страна с мая вводит запрет на мобильные телефоны в школах

Австрия с 1 мая вводит запрет на мобильные телефоны в школах до 8-го класса

Австрия с 1 мая вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы. Об этом журналистам сообщил новый министр образования страны Кристоф Видеркер, его слова приводит РИА Новости.

«Запрет будет действовать во время уроков и на переменах для учеников до восьмого класса включительно», — сказал он.

Видеркер уточнил, что это коснется начальных, средних, спецшкол и гимназий. При этом, добавил он, учебные заведения могут самостоятельно делать некоторые исключения, например в случаях, когда использование мобильного необходимо в учебных целях.

В 2025 году в тысячах российских школ действует запрет на использование мобильных устройств на время уроков. Учащиеся имеют право достать смартфон только при экстренном случае, когда возникает угроза жизни или здоровью одноклассников или педагогов. Данная мера призвана повысить дисциплину на уроках, которую детей обязывают строго соблюдать. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в российских школах призвали проводить беседы о телефонных мошенниках.