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ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

ЦРУ пыталось скрыть документ о возможной связи СССР с покушением на Кеннеди
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STR New/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором говорилось о возможной роли СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди (1961–1963 годы). Документы выложены на сайте национального архива.

«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало», — написано в корреспонденции, адресованной ЦРУ.

В письме подчеркивается, что нет планов по публикации материалов, но если такая потребность возникнет в будущем, представленные аргументы дают все основания не допускать «попадания документа в публичный доступ».

В основе упоминаемого письма лежит анонимный звонок, поступивший в американское посольство в Канберре (Австралия) через несколько дней после ликвидации Кеннеди. Звонивший назвал себя польским шофером из посольства СССР. Он утверждал, что «советское правительство финансировало покушение на президента», и за совершение этого преступления якобы была установлена награда в $100 тыс.

Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался похожий анонимный звонок 1962 года, сведения о котором стали известны лишь после трагедии с Кеннеди. Власти Австралии сочли звонящего «психически неуравновешенным» и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против обнародования документа.

Ранее США опубликовали документы о покушении на Кеннеди.

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