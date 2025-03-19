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Экс-глава Мюнхенской конференции раскритиковал предложение ФРГ по Бербок

Хойсген назвал бесстыдным возможное выдвижение Бербок на пост в Генассамблее ООН
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Michael Ukas/Global Look Press

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген раскритиковал предложение правительства Германии по выдвижению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на должность председателя Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

«Это бесстыдство – заменить лучшего немецкого дипломата [Хельгу Шмид] с самым большим международным опытом на устаревшую модель», — сказал Хойсген.

Он охарактеризовал внешнюю политику Германии под руководством Бербок как «феминистскую». При этом Хойсген подчеркнул достижения Хельги Шмид, которая, по его мнению, спасла ОБСЕ от распада.

«Хельга Шмид — превосходный дипломат. Госпожа Бербок может многому у нее научиться», — сказал бывший председатель конференции.

До этого официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала странными планы назначить Бербок председателем ГА ООН. Она заявила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны. При этом заявлений Бербок о том, что она положительно относилась к службе деда в Вермахте, в сети нет, однако известно, что она неоднократно тепло отзывалась о родственнике.

Ранее Бербок призвала Россию положить конец конфликту на Украине.

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