В европейской стране ужесточили рекомендации по поездкам в США

Министерство иностранных дел Германии скорректировало рекомендации по поездкам в Соединенные Штаты, предупредив немцев, что при определенных обстоятельствах их могут там арестовать или депортировать. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Наличие судимостей, неверные данные о целях пребывания или незначительное превышение сроков пребывания могут привести при въезде и выезде к задержанию, аресту и высылке», — отметили в немецком МИД.

Отмечается, что ужесточение рекомендаций является реакцией Германии на ряд задержаний граждан ФРГ в США и их депортацию на родину, которые имели место в последнее время. В МИД Германии подчеркнули, что очень серьезно относятся к таким инцидентам.

7 марта телеканал CBS News сообщал со ссылкой на американских таможенников, что в США планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми. В отчете ведомства говорится, что накануне в специальный центр для содержания иностранцев доставили первую семью с тремя детьми. Отмечалось, что в отношении них действуют приказы о депортации.

Ранее погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико.