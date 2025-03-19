США как крупнейший союзник Киева открыто стремится оставить Украину на фоне наступления вооруженных сил России на фронте. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«У господина Путина также есть значительные преимущества на поле боя. Его войска отвоевывают территорию. Крупнейший и наиболее важный сторонник Украины, Соединенные Штаты, открыто стремятся покинуть Киев, а также Европу в целом», - говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, Европа, внезапно осознавшая «опасность» без поддержки США, «была застигнута врасплох» и теперь пытается понять, как обеспечить свою собственную оборону.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение военной помощи Украине со стороны ее партнеров будет стоять высоко в повестке переговоров между делегациями России и США, эту тему также затрагивали президенты двух стран во время состоявшегося накануне телефонного разговора.

Ранее в Кремле уточнили, говорили ли Путин и Трамп об отправке миротворцев на Украину.