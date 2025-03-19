Атакой Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Краснодарском крае западные представители продемонстрировали президенту США Дональду Трампу, что они являются координаторами Киева. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Когда Трамп уговаривает нашего президента прекратить атаки на энергоресурсы, и мы это делаем, но в разы увеличивается количество атак беспилотников на наши объекты, потому что Запад лишний раз показывает Трампу, что они здесь хозяева. Они управляют процессами на полигоне под названием «Украина»‎», — сказал депутат Госдумы.

Водолацкий выразил мнение, что на сегодняшний день мировое сообщество еще раз убедилось в том, что договоренности между президентами России и США ничего не значат для украинского лидера Владимира Зеленского.

Военный корреспондент Александр Коц также заявлял, что удар украинских войск по нефтебазе на Кубани стал ответом на предварительные договоренности российской и американской сторон о перемирии.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов украинской армии. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Ранее украинских военных заподозрили в применении ракеты «Длинный Нептун» при ударе по Краснодарскому краю.