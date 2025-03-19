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Макрон оценил переговоры по урегулированию на Украине

Макрон: достижение мира неосуществимо без украинцев за столом переговоров
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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отозвался о ходе переговоров по конфликту в Украине, подчеркнув, что для достижения мира необходимо вовлечение Киева в диалог. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, «последние обсуждения движутся в правильном направлении», и Франция стремится к прочному и долгосрочному решению для Украины и безопасности в Европе. Он отметил, что первые шаги уже сделаны, однако основная цель должна оставаться неизменной.

Макрон также упомянул, что Европа сыграла свою роль в урегулировании ситуации в Украине, «убеждая» президента Владимира Зеленского поддержать нужные инициативы, включая предложения администрации Дональда Трампа.

Президент Франции добавил, что в настоящее время важно достичь согласия по прекращению огня, после чего начнутся «подробные и всесторонние» переговоры. «Это наша целевая установка, и без участия украинцев за столом переговоров это невозможно», — отметил он.

До этого Макрон заявил, что Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны».

Ранее Макрон призвал западных партнеров разработать план гарантий для Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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