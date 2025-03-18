Путин уличил Запад в игнорировании правовых норм

Путин чуть не выругался, говоря о попрании международных правовых норм Западом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) едва не выругался, когда речь зашла о попрании Западом международных правовых норм.

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть. Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно [отвечают западные политики]», — сказал глава государства.

Он отметил, что подобные действия стали привычной нормой для западных политических элит и уже давно укоренились в практике международных отношений.

В ходе мероприятия Путин также заявил, что Российской Федерации нужно брать у западных партнеров все лучшее, но не копировать. Глава государства подчеркнул, что власти понимают преимущества Запада в области организации производства и в сфере высоких технологий.

Ранее в США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ.