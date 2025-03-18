Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин уличил Запад в игнорировании правовых норм

Путин чуть не выругался, говоря о попрании международных правовых норм Западом
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) едва не выругался, когда речь зашла о попрании Западом международных правовых норм.

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть. Вот обсуждают какой-то политический вопрос, делаем так, так и так. Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам]. А чего противоречит? Так целесообразно [отвечают западные политики]», — сказал глава государства.

Он отметил, что подобные действия стали привычной нормой для западных политических элит и уже давно укоренились в практике международных отношений.

В ходе мероприятия Путин также заявил, что Российской Федерации нужно брать у западных партнеров все лучшее, но не копировать. Глава государства подчеркнул, что власти понимают преимущества Запада в области организации производства и в сфере высоких технологий.

Ранее в США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами