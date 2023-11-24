Лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться весной прошлого года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Такое заявление он сделал в беседе с изданием «Страна.ua».

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить... если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то», — заявил он, отметив, что также Киев должен был дать обязательство не вступать в НАТО.

По его словам, Киев не пошел на условия Москвы, потому что были необходимы изменения в Конституции, а также не было доверия к российским властям.

Арахамия также отметил, что когда в Киев приехал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он заявил, что не хочет ничего с подписывать с РФ и «давайте [Украина] будет просто воевать».

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил 24 ноября, что власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.

Ранее Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.