МАГАТЭ поддержит строительство АЭС в Казахстане

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане. Его слова приводит Минэнерго Казахстана в своем Telegram-канале.

В поддержку развития мирного атома в Казахстане Гросси выступил на открытии казахстанского национального павильона по ядерной энергетике в рамках 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

В июле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью этого же года.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда Токаев предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

В мае 2024 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

Ранее сообщалось, что Бангладеш ищет способы выплатить России долг за строительство АЭС.