Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МАГАТЭ поддержит строительство АЭС в Казахстане

Глава МАГАТЭ Гросси поддержал строительство АЭС в Казахстане

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане. Его слова приводит Минэнерго Казахстана в своем Telegram-канале.

В поддержку развития мирного атома в Казахстане Гросси выступил на открытии казахстанского национального павильона по ядерной энергетике в рамках 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

В июле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью этого же года.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда Токаев предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

В мае 2024 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

Ранее сообщалось, что Бангладеш ищет способы выплатить России долг за строительство АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами