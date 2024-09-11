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Бангладеш ищет способы выплатить России долг за строительство АЭС

ВЭБ.РФ требует от Бангладеш выплату $630 млн по кредиту на АЭС «Руппур»

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Российская госкорпорация ВЭБ.РФ потребовала от Бангладеш выплатить $630 млн по кредиту на строительство АЭС «Руппур» до 15 сентября. Об этом сообщило местное издание The Business Standart , ссылаясь на письмо ВЭБ в Управление экономических отношений Бангладеш от 21 августа.

Согласно документу, платежи должны быть проведены в долларах США или юанях и зачислены на депозит в шанхайском отделении Bank of China. Власти Бангладеш объясняют задержку выплат санкциями США против российских банков и отсутствием платежных каналов.

Чиновники признают, что неисполнение требований может привести к дополнительным штрафам и осложнениям. Кроме того, под угрозой оказались переговоры о продлении срока выдачи кредита еще на два года.

В июне Бангладеш предложил альтернативные методы транзакций, включая инвестиции России в местные проекты и фондовый рынок. Однако Москва отклонила эти предложения и отказалась от просьбы об отсрочке погашения долга.

До этого стало известно о том, что Украина ведет переговоры с Болгарией о приобретении двух ядерных реакторов российской разработки, которые планируется установить на Хмельницкой АЭС. Этот шаг призван компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС, включавшей шесть реакторов.

Ранее стала известна причина остановки Армянской АЭС.

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