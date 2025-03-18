Папа Римский призвал «разоружить слова и умы»

Папа Римский Франциск призвал к «разоружению слов, умов и Земли». Об этом говорится в письме понтифика, которое он отправил из клиники Джемелли в Риме, где он находится с 14 февраля, директору итальянской газеты Corriere della Sera Лучано Фонтана.

В письме он отметил, что любые слова — никогда не просто слова, — это факты, которые формируют среду обитания человека. Они могут соединять или разделять, служить истине или использовать ее, пишет папа Римский.

«Мы должны разоружить слова, разоружить умы и разоружить Землю. Существует огромная потребность в размышлениях, в спокойствии, в ощущении сложности. В то время как война лишь опустошает сообщества и окружающую среду, не предлагая решений конфликтов, дипломатия и международные организации нуждаются в новой жизни и авторитете. Более того, религии могут опираться на духовность народов, чтобы возродить стремление к братству и справедливости, надежду на мир», — говорится в его письме.

Франциск также подчеркнул, что все это требует самоотверженности.

16 марта Ватикан опубликовал первое фото папы Римского после госпитализации в связи с инфекцией дыхательных путей.

Ранее папа Римский назвал испытанием затяжную госпитализацию.