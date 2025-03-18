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Миронов заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало началом возрождения Русского мира

Миронов: воссоединение Крыма с РФ заложило начало возрождения Русского мира
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Телеграм-канал «Сергей Миронов»

Воссоединение Крыма с Россией заложило начало возрождения Русского мира и справедливого мироустройства. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Я слышал очень много слов благодарности, признательности и гордости за то, как меняется крымская земля, как становится красиво, удобно и уютно в Крыму, Севастополе, да и в целом в России», — сказал он.

По словам Миронова, референдум в 2014 году — это «подлинное торжество демократии».

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президента США Дональд Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.

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