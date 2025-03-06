«Окрестности в руинах»: истребители сбросили восемь бомб на жилые дома в Южной Корее

Yonhap: число пострадавших при сходе бомб на дома Южной Кореи выросло до 15

В южнокорейском Пхочхоне (недалеко от границы с КНДР) два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб на жилой район. Полеты проходили в рамках совместных военных учений с США. В результате взрыва пострадали 15 человек, среди них есть военные и иностранные граждане. Двое получили серьезные травмы. Представители ВВС Южной Кореи сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилота, который неправильно ввел координаты цели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Южной Корее два истребителя KF-16 во время учений «нештатно» сбросили восемь бомб МК-82 за пределами полигона в Пхочхоне. Снаряды упали в жилом районе, пострадали 15 человек, передает агентство Yonhap.

Сообщение о падении бомбы поступило около 10 утра (4:00 мск). По данным агентства, среди раненых — двое военных и двое иностранцев. У большинства пострадавших зафиксировали легкие травмы и переломы. Двоих человек доставали в больницу с серьезными повреждениями лица и плеча. Спасатели уточнили, что их травмы не угрожают жизни. Еще восемь человек были госпитализированы.

«Власти ожидают, что число пострадавших возрастет, поскольку все больше людей обращаются за медицинской помощью», — уточнило Yonhap.

По данным властей, в результате сброса бомб пострадали церковь, шесть зданий и грузовой автомобиль. Агентство сообщило, что около 50 человек эвакуировались из района сброса снаряда в городскую ратушу.

Представители Военно-воздушных сил Южной Кореи заявили, что проводят расследование в связи с инцидентом, и принесли извинения.

«Мы сожалеем о нанесенном гражданскому населению ущербе в результате нештатного сброса [бомбы] и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы будем активно принимать все необходимые меры, включая компенсацию ущерба», — говорится в заявлении ВВС.

Пхочхон находится в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула. Полеты истребителей KF-16 проходили на полигоне Сынджин в рамках совместных учений армии Южной Кореи и США. В них принимали участие более 160 единиц военной техники, среди которых танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A. Учения, как отметило агентство, стали «демонстрацией огневой мощи в ответ на военные угрозы со стороны Северной Кореи в преддверии ежегодных весенних учений в этом месяце».

По данным Yonhap, это был первый случай, когда нештатный сброс бомб южнокорейскими военными привел к таким последствием. В прошлый раз истребитель F-5B ВВС Южной Кореи по ошибке сбросил учебную бомбу над Порёном, в 138 км к югу от Сеула, в 2004 году. В результате этого инцидента никто не пострадал.

«Весь дом затрясся»

Как передает Yonhap, следы взрыва в Пхочхоне видно по всюду — город усеян кирпичами и разрушенными деревьями.

«Я смотрел телевизор дома, когда внезапно услышал звук, похожий на гром, и весь дом затрясся. Когда я вышел на улицу, окрестности были в руинах», — рассказал житель города по фамилии Пак.

Другой мужчина отметил, что он услышал звук пролетающего истребителя, а затем громкий взрыв. После этого его дом также затрясло, в нем отключилось электричество.

Взрыв ощущался и в центре для пенсионеров, который расположен примерно в километре от Пхочхона.

«Внезапно здание содрогнулось со звуком, похожим на взрыв. Окно разбилось, один из сотрудников получил ранения и был доставлен в больницу», — сообщила руководитель центра.

Ошибка пилота

Yonhap со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи сообщило, что, по предварительным данным, причиной «нештатного» сброса бомб на жилой района стала ошибка пилота.

«Предварительное расследование показало, что один из пилотов... по ошибке ввел координаты цели удара, что привело к случайной бомбардировке», — говорится в материале.

Представитель южнокорейского министерства обороны заявил, что военные приостановят все учения с боевой стрельбой до тех пор, пока не будет установлена ​​точная причина произошедшего.