Украинский музыкант и экс-ведущий «Орла и решки» стал внештатным советником главы МИД

Экс-ведущий «Орла и решки» Серга стал внештатным советником главы МИД Украины

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Украинский известный певец и экс-ведущий программы про путешествия «Орел и решка» Коля Серга, который в начале конфликта был призван в ВСУ, был назначен на должность внештатного советника министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Об этом сообщило украинское издание «Главред».

Соответствующую информацию предоставил изданию начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский.

Серга числится на этой должности с 7 декабря 2024 года.

Издание отмечает, что в августе 2022 года украинский президент Владимир Зеленский отметил экс-ведущего орденом «За мужество» III степени.

В сентябре прошлого года МИД Украины возглавил Андрей Сибига. Ранее он был первым замминистра иностранных дел и заместителем главы офиса президента. Сибига сменил на этом посту Дмитрия Кулебу.

Накануне президент Украины сменил начальника генштаба ВСУ.

Украинский лидер назначил Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Гнатов ранее являлся замначальника ведомства. Причины кадровых перестановок не назвали.

Ранее на Украине сменился первый замминистра иностранных дел.