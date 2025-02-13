На Украине сменился первый замминистра иностранных дел

Первым заместителем министра иностранных дел Украины назначили Сергея Кислицу. Распоряжение, подписанное премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, появилось на сайте украинского кабмина.

До этого Кислица был постоянным представителем Украины в ООН. Этот пост он занимал шесть лет, с 2019 года.

Осенью прошлого года глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал смену более 50% кабмина страны. Также в начале сентября 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост.

По его словам, Шурма чувствовал, «что все идет к большим проблемам», поэтому давно высказывал желание «соскочить». В этот же день спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала в отставку. Летом прошлого года Кабмин Украины уволил заместителя министра здравоохранения Петра Емца.

Ранее СБУ заявила, что задержанный глава украинского штаба мог работать на РФ.