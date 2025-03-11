Россиянам пообещали снижение уровня бедности

В 2025 году уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа человек, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«8,42% или 12,3 млн человек. Ядро бедного населения составляют те домохозяйства, которые проживают преимущественно в сельской местности, с высокой долей либо несовершеннолетних детей, либо лиц предпенсионных и пенсионных возрастов, обладающих низкими показателями здоровья, чаще с низким уровнем образования, высокой долей официально неработающих лиц трудоспособного возраста. Часть так называемого бедного населения работает по заранее «невыгодным» с точки зрения оплаты труда профессиям. Сейчас ситуация изменилась», — отметила Лебединская.

По ее словам, самые «невыгодные» в прошлом профессии становятся самыми быстрорастущими и востребованными для рынка труда направлениями (доставка, транспортировка, домработники).

Экономист уточнила, что доля россиян среди курьеров составляет около 56%, в столице – около 20%, средняя предлагаемая зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% и составила 107,2 тыс. рублей. Средняя зарплата граждан, занятых в сельском хозяйстве, которую им предлагают работодатели, составляет 53,2 тыс. рублей.

Снижению бедности будет способствовать и дальнейшая индексация выплат многодетным семьям, заключила Лебединская.

По данным Росстата на второй квартал 2024 года, уровень бедности в России составлял 8,5%.

Ранее в Совете Федерации предложили экономичные хобби для многодетных семей.