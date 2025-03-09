«Сломают зубы»: в Госдуме объяснили угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

Украина, заявляя о планах ударить по Крымскому мосту, пытается создать иллюзию возможностей ВСУ, которые теряют позиции по всей линии фронта. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Крымский мост, являющийся символом воссоединения полуострова с Россией, все время не дает покоя киевскому режиму, а в преддверии годовщины воссоединения — тем более. Для Киева заявлять об атаках на мост — значит в который раз сотрясать информационное пространство пропагандой и нагнетанием ситуации. Кроме того, Крымский мост выбирается как объект, фигурирующий в словах киевского режима, для того чтобы создать иллюзию возможностей ВСУ, которые в настоящее время теряют позиции и силы по всей линии фронта. Если дела на фронтах обстоят не очень, то киевские пропагандисты считают важным обратить внимание на мирные объекты и угрожать атаками на них», — сказал Белик.

Депутат считает, что угрозами Киев пытается «внести сумбур» в процесс мирного урегулирования.

«Сказанное представителями киевского режима лишь подтверждает стремление Зеленского и его клики к эскалации, а не к урегулированию. Осуществлять же эти угрозы крайне рискованно для неонацистского режима, который успеха не добьется, но при этом сломает зубы о масштабный инфраструктурный объект», — констатировал Белик.

7 марта в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

Аналогичные угрозы Неижпапа озвучивал и ранее — 5 февраля 2024 года командующий ВМС Украины заявлял, что Крымский мост «не достоит до конца года».

Ранее в Госдуме ответили поговоркой о курице на угрозы Украины атаковать Крымский мост.