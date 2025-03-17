В России отказались считать отступление ВСУ из Суджи частью сделки с США

Политолог Марков: отступление ВСУ из Суджи не является частью сделки с США

Отступление ВСУ из города Суджа в Курской области, где ВС РФ ведут наступление, не является частью мирных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, события на территории российского региона не являются элементом подготовки к сделке, поскольку украинские военные отступают слишком хаотично. В качестве примера он сослался на заявления украинских военных блогеров о больших потерях при отходе.

«Значит, никакой договоренности о выходе ВСУ из Курской области в обмен на что-то еще нет», — указал Марков.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта. Спустя два дня ведомство сообщило, что инженерные войска вошли в Суджу для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. Речь идет об очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов и работах по разминированию жилых домов.

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