Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России отказались считать отступление ВСУ из Суджи частью сделки с США

Политолог Марков: отступление ВСУ из Суджи не является частью сделки с США
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Отступление ВСУ из города Суджа в Курской области, где ВС РФ ведут наступление, не является частью мирных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, события на территории российского региона не являются элементом подготовки к сделке, поскольку украинские военные отступают слишком хаотично. В качестве примера он сослался на заявления украинских военных блогеров о больших потерях при отходе.

«Значит, никакой договоренности о выходе ВСУ из Курской области в обмен на что-то еще нет», — указал Марков.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта. Спустя два дня ведомство сообщило, что инженерные войска вошли в Суджу для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. Речь идет об очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов и работах по разминированию жилых домов.

Ранее на Западе сочли, что Россия не станет отказываться от требований по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами