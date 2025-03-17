Глава Крыма заявил о гибели Украины

Украины как государства в привычном понимании уже не существует. Об этом РИА Новости заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе. Это новообразование пытается маскироваться под государство и управляется извне. <...> Как государство она (Украина. — «Газета.Ru») уже мертва», — высказался Аксенов.

Он отметил, что главное теперь добиться, чтобы с территории Украины больше никогда не исходила угроза России. Глава Крыма подчеркнул, что безопасность нашей страны должна быть обеспечена на долгие годы. По его словам, это главная цель спецоперации.

До этого глава Госсовета Крыма Владимир Константинов высказался о судьбе полуострова, если бы он в 2014 году не вошел в состав РФ. Константинов выразил мнение, что Крым постигла бы та же участь, что другие русскоязычные регионы на территории Украины, которые сейчас освобождает российская армия в ходе спецоперации.

Он также напомнил, что украинские власти сделали с памятниками Великой Отечественной войны, улицами, названными в честь советских героев. По словам Константинова, дружественный России Крым также не оставили бы в покое и уничтожили.

Ранее в Крыму призвали Зеленского не спекулировать на теме территориальных уступок.