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В команде Трампа не поддержали желающих «вытеснить русских» с территорий

ABC News: Белый дом не хочет вытеснения России с украинских территорий
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Mike Segar/Reuters

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью ABC News предупредил о рисках, связанных с желанием «вытеснить русских» с занятых территорий в зоне конфликта на Украине.

Чиновник призвал руководствоваться в территориальном вопросе, связанном с конфликтом на Украине, не только тем, что правильно, но и учитывать национальные интересы США и реальное положение дел.

«Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся вытеснить всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?» — поинтересовался Уолтц во время интервью.

Он отметил, что подход к украинскому конфликту прошлого президента США Джо Байдена, который выступал за продолжение боевых действий столько, сколько потребуется, «является бесконечной войной». По мнению помощника действующего лидера, сейчас речь идет о потерях в сотни тысяч людей за считанные месяцы, и нереалистичный подход к происходящему может вылиться в третью мировую войну.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

Ранее Зеленский назвал «острым» вопрос территориальных уступок России.

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