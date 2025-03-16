Европейские дипломаты требуют от Верховной рады ускорить процесс мобилизации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости полковник запаса Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации», — сказал эксперт.

По его словам, европейцы не рассматривают возможность смены президента Украины Владимира Зеленского и проведения выборов в ближайшее время. При этом они обещают Киеву, что окажут на Россию сильное давление, чтобы Москва согласилась на прекращение огня, добавил Киселев.

15 марта находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что мобилизация на Украине стала формой репрессий и ее надо отменить. По его словам, мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. Он отметил, что цель данного механизма — покорность общества и коррупция. Дубинский подчеркнул, что Украина должна отказаться от мобилизации для достижения перемирия.

Ранее Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.