Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл требование ЕС к Киеву по поводу мобилизации

Полковник Киселев: ЕС требует от Рады ускорить процесс мобилизации на Украине
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Европейские дипломаты требуют от Верховной рады ускорить процесс мобилизации на Украине. Об этом сообщил РИА Новости полковник запаса Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации», — сказал эксперт.

По его словам, европейцы не рассматривают возможность смены президента Украины Владимира Зеленского и проведения выборов в ближайшее время. При этом они обещают Киеву, что окажут на Россию сильное давление, чтобы Москва согласилась на прекращение огня, добавил Киселев.

15 марта находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что мобилизация на Украине стала формой репрессий и ее надо отменить. По его словам, мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. Он отметил, что цель данного механизма — покорность общества и коррупция. Дубинский подчеркнул, что Украина должна отказаться от мобилизации для достижения перемирия.

Ранее Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами