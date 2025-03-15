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В США заявили о расколе в партии демократов

WP: демократы в сенате США оказались расколоты из-за закона о финансировании
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J. Scott Applewhite/AP

Внутрипартийный раскол в рядах американских демократов обострился после голосования в конгрессе за законопроект о финансировании государственного бюджета. Об этом сообщает The Washington Post.

Лидер демократического меньшинства в cенате Чак Шумер поддержал документ, вызвав волну критики со стороны своих коллег, что еще больше усугубило и без того нестабильную ситуацию в Демократической партии, все еще не оправившейся от победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Демократы палаты представителей, проголосовавшие против законопроекта, выражают резкое недовольство действиями сенаторов-демократов, обвиняя их в измене партийным интересам. Шумеру пришлось взять на себя роль «громоотвода», принимая на себя всю критику, в то время как другие ведущие демократы предпочитают молчать.

Хотя Шумер пытался объяснить свое решение необходимостью предотвращения шатдауна правительства, его аргументы не убедили многих однопартийцев, о чем свидетельствует письмо с осуждением, подписанное более чем 60 членами Демократической партии.

«За все время работы в сенате я не видел ничего подобного по отношению к какому-либо из лидеров с нашей стороны», — сообщил Washington Post высокопоставленный представитель демократов, комментируя уровень разочарования Шумером.

До этого сообщалось, что сенат США принял законопроект о финансировании американского правительства, избежав шатдауна.

Ранее Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.

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