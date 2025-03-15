Западные страны наняли Украину, чтобы попытаться устранить Россию как своего соперника. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред Крыма при президенте РФ, зампред президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.

По его словам, данный феномен наемничества целого государства никак не закреплен в международном праве, однако и наниматель, и исполнитель должны будут понести наказание.

«Если сравнивать эту ситуацию с уголовным правом, то здесь усматривается прямая аналогия: есть заказчик, есть наемник, и они несут равную ответственность за преступное деяние по устранению России как соперника Запада», — заявил Мурадов.

Он отметил, что Общественная палата России, которая организовала деятельность Международного трибунала по преступлениям киевского режима, МИД РФ, где введен пост посла по особым поручениям по преступлениям украинской стороны, выполняют важную работу по сбору доказательной базы.

До этого глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер слишком далеко зашли в нагнетании милитаристских настроений и ненависти против России. По его словам, «холодный душ» из Соединенных Штатов пока что не подействовал на европейские страны.

Ранее Великобританию попросили «тихо посидеть в сторонке» после выдвинутых к РФ требований.