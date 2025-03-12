Лавров сравнил значение Украины и Гренландии для безопасности РФ и США

Значимость Украины для обеспечения безопасности России во много раз больше, чем значение Гренландии для безопасности США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Российский министр обратил внимание на признание президентом США Дональдом Трампом, что украинский кризис возник из-за расширения НАТО. Именно возможность принятия Киева в Альянс стала одной из главных причин проводимой Россией спецоперацией.

«Кстати, в новых реалиях после 20 января хотел бы подчеркнуть: значение Украины для безопасности России во много раз больше, чем значение Гренландии для безопасности США», — сказал Лавров.

Лавров добавил, что решение украинского кризиса возможно только при искоренении первопричин его возникновения.

10 марта Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее Лавров заявил, что ядерные державы не должны кричать друг на друга.