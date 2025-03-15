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Власти Словении отвергли идею отправки военных страны на Украину

Премьер и президент Словении назвали невозможной отправку ВС страны на Украину
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Reuters

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар и премьер-министр Роберт Голоб, подводя итоги совместного обсуждения, пришли к единому мнению о нецелесообразности направления словенских военных на территорию Украины в текущих реалиях. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства Словении, в ходе встречи были затронуты аспекты международной ситуации, при этом оба политика высказались за мирное урегулирование конфликта и призвали все заинтересованные стороны к диалогу. Отправка словенских войск, по их мнению, в настоящее время исключена.

«Они согласны с тем, что при данных обстоятельствах отправка словенских солдат на Украину невозможна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Данное заявление сделано на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона о планах организовать встречу руководителей генеральных штабов стран, поддерживающих Украину, для обсуждения возможного развертывания европейского военного контингента. По его словам, поскольку нельзя «доверять России на слово», необходимо обеспечить будущие гарантии безопасности Киева.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.

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