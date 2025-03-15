Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол оценил шансы ЕС на участие в урегулировании на Украине

Посол Филатов: страны ЕС сами вывели себя за рамки урегулирования на Украине
close
Depositphotos

Страны — члены Европейского союза (ЕС) сами вывели себя из процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе беседы с корреспондентом ТАСС заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

«Я не вижу такой возможности (участия в переговорах по Украине — «Газета.Ru») не только для ирландцев, но и вообще для европейцев, которые за редким исключением своей рьяной антироссийской деятельностью поставили себя вне рамок каких-либо реалистичных политических усилий», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что 2 марта в столице Великобритании состоялся неформальный саммит европейских лидеров, который был посвящен ситуации в зоне боевых действий. По словам Филатова, 15 марта должно состояться еще одно такое мероприятие, но уже в онлайн-формате.

«То, что делает Лондон, лишь имитация процесса, попытка британцев и их партнеров — французов и некоторых других — создать себе некую нишу в сложившейся обстановке», — пояснил посол.

Он добавил, что для российского руководства непринципиально, какие встречи по Украине организуются и кто в них участвует. В конце концов эти саммиты оказываются несерьезными.

«Мы видим только одно: в Дублине, да и не только, упорствуют в изначально ошибочной линии <...>, направленной на взращивание глубоко и рьяно антироссийского режима», — подчеркнул дипломат.

Как сказал Филатов, слова политиков в ЕС о приверженности миру — это «маскировка», целью которой является продолжение поставок оружия в зону конфликта. В связи с этим посол пришел к выводу, что страны — члены регионального содружества не смогут выполнить даже минимально позитивные функции в процессе урегулирования на Украине.

Ранее в РФ ответили на призыв британского премьер-министра Кира Стармера к перемирию на Украине без каких-либо условий.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами