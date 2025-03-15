Российский посол оценил шансы ЕС на участие в урегулировании на Украине

Посол Филатов: страны ЕС сами вывели себя за рамки урегулирования на Украине

Страны — члены Европейского союза (ЕС) сами вывели себя из процесса мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе беседы с корреспондентом ТАСС заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

«Я не вижу такой возможности (участия в переговорах по Украине — «Газета.Ru») не только для ирландцев, но и вообще для европейцев, которые за редким исключением своей рьяной антироссийской деятельностью поставили себя вне рамок каких-либо реалистичных политических усилий», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что 2 марта в столице Великобритании состоялся неформальный саммит европейских лидеров, который был посвящен ситуации в зоне боевых действий. По словам Филатова, 15 марта должно состояться еще одно такое мероприятие, но уже в онлайн-формате.

«То, что делает Лондон, лишь имитация процесса, попытка британцев и их партнеров — французов и некоторых других — создать себе некую нишу в сложившейся обстановке», — пояснил посол.

Он добавил, что для российского руководства непринципиально, какие встречи по Украине организуются и кто в них участвует. В конце концов эти саммиты оказываются несерьезными.

«Мы видим только одно: в Дублине, да и не только, упорствуют в изначально ошибочной линии <...>, направленной на взращивание глубоко и рьяно антироссийского режима», — подчеркнул дипломат.

Как сказал Филатов, слова политиков в ЕС о приверженности миру — это «маскировка», целью которой является продолжение поставок оружия в зону конфликта. В связи с этим посол пришел к выводу, что страны — члены регионального содружества не смогут выполнить даже минимально позитивные функции в процессе урегулирования на Украине.

Ранее в РФ ответили на призыв британского премьер-министра Кира Стармера к перемирию на Украине без каких-либо условий.