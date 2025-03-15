У Украины заканчиваются ракеты к европейским системам ПВО

Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для европейских систем ПВО Samp-T, поскольку текущие запасы практически исчерпаны. Об этом пишет газета Corriere della Sera (CDS).

По данным издания, украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Тем не менее итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку их собственные запасы также почти исчерпались до неприкосновенного резерва.

Франция имеет большие запасы соответствующих ракет, но она также сталкивается с ограничениями, говорится в тексте.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что не будет продолжать поддержку Украины в тех же масштабах, как было при Джо Байдене. При этом в Кремле подчеркивали, что старых запасов оружия и техники, которые уже есть у Киева, хватит надолго. Подробнее о том, чего могут лишиться ВСУ без поддержки Вашингтона, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сообщили, что у ВСУ закончились ракеты ATACMS.