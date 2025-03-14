Госсекретаря США Рубио встретили в Канаде дорожкой, ведущей в лужу

Прибывшего в Канаду госсекретаря США Марко Рубио встретили необычным образом: перед трапом его самолета расстелили короткую красную дорожку, которая даже не закрыла лужу на асфальте. Об этом сообщает издание The Mirror US.

Красная дорожка, традиционно символизирующая почетный прием, была намеренно сокращена, пишут журналисты. На фото видно, что она не достигает конца трапа и оставляет лужу открытой. Издание отмечает, что жест может отражать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Оттавой, вызванную разногласиями по ряду международных вопросов.

11 марта американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку он является «возмутительным».

14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли на фоне начавшейся торговой войны с Соединенными Штатами заявила, что суверенитет Канады обсуждению не подлежит.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.