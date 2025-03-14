Посольство РФ о приговоре россиянину Тордену: «Позорное судилище»

В посольстве РФ отреагировали на приговор командиру ДШРГ «Русич» в Финляндии

Пожизненный приговор россиянину Яну Петровскому (Воислав Торден) является «позорным судилищем» и следствием русофобской политики Финляндии, считают в посольстве РФ в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позорное судилище <...> логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне <...> против России <...>, является прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза», — отметили дипломаты.

14 марта Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский. Его обвиняли в причастности к военным преступлениям, якобы совершенным ДШРГ «Русич» во время боевых действий в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Торден был одним из командиров «Русича».

Петровский не признал вину. Защитники утверждали, что россиянина преследуют по политическим мотивам, а показания украинских свидетелей были искажены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии осудили мужчину из-за протестной акции у российского консульства.